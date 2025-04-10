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Marmaris’te Yazılım Firması Ortağı Ölü

YAZILIM FİRMASININ ORTAĞI EVİNDE BULUNDU

Marmaris’te bir yazılım şirketinin ortağı Ahmet Koç (46), evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Tepe Mahallesi’nde bir apartman dairesinde ikamet eden Koç’tan haber alamayan yakınları, endişelenerek evine gitti. Yakınları, Koç’u evde yerde hareketsiz buldu ve durumu hemen 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi.

OLAY YERİNE EMNİYET VE SAĞLIK EKİPLERİ GİTTİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, gerçekleştirdikleri ilk incelemelerde Koç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Koç’un cansız bedeni, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin yapmış olduğu tahkikatın ardından otopsi için Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma şu an devam ediyor.

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