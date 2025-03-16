Marmaris’te Yetimler İçin İftar Programı Düzenlendi

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ İFTARI DÜZENLENDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Kaymakamlık himayesinde ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından Dünya Yetimler Günü sebebiyle anlam dolu bir iftar programı gerçekleştirildi. Ramazan ayının 15. gününde, vakıfa kayıtlı öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi bireyler için düzenlenen iftar, geniş bir katılımla yapıldı. Program, Marmaris’in Siteler Mahallesi’nde bulunan lüks bir otelin salonunda icra edildi. İftar, Diyanet İşleri Marmaris Temsilcisi’nin ezan okumasıyla başladı. İftar sonrasında ise ilçe vaizi tarafından sofra duası yapıldı.

KAYMAKAM KAYA’DAN ANLAMLI MESAJLAR

İftar programında bir konuşma gerçekleştiren Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, bu etkinliğin önemine vurgu yaptı. Kaya, yaklaşık 13 yıldır Ramazan’ın 15. gününde, ülke genelinde Kaymakamlıklar ve vakıflar aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen kardeşlik gecelerine katıldıklarını belirtti. “Bu yıl da burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Marmaris’te her köşe başında iftar sofraları kuruldu ve Ramazan’ın coşkusunu hep birlikte yaşadık. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması için devletimiz ve milletimizin imkanlarıyla canla başla çalışıyoruz. Lütfen kötü niyetli kişilere itibar etmeyin, devletimiz her zaman yanınızda,” dedi.

Kaya, ilçede yapımı devam eden gençlik merkezinin de yakında açılacağı müjdesini verdi. Konuşmasının sonunda, “Cumhurbaşkanımıza ve desteklerini esirgemeyen hayırseverlere teşekkür ediyorum. Gecemiz hayırlı, sonumuz ise bayram olsun inşallah,” ifadelerini kullandı.

İftar programına, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Evrim Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Mal Müdürü Nalan Çalışkan, Mütevelli Heyet Başkanı Hayat Yaraş ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na kayıtlı vatandaşlar katıldı.