Marmaris’te Yükselen Motosiklet Kazaları İçin Kask Önemli

MOTOSİKLET KAZALARI ARTIYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde motosiklet kazalarında artış görülmesi üzerine, ilçe başhekimleri kask kullanımının kritik önemi üzerinde durdu. Söz konusu eksikliğin özellikle beyin kanaması ve travmalarındaki hayatta kalma şansını düşürdüğü belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise, “Cezalar çözüm değil, sürücülerin kask alışkanlığı olması gerek” ifadesiyle durumu vurguladı. Hastane önünde kasksız motor sürücülerine kask dağıtıldı.

KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ÇÖZÜMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Marmaris Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısında, Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Oğuzhan Erciyes, Ahu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sahir Ökten ve Yücelen Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erol Kaya ile ilçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan ve Trafik Tescil Şube Amir Komiser Mehmet Çağrı Kızılca, kazaların sıklığı ve önlenme yöntemleri üzerine konuştu. Başhekim Op. Dr. Oğuzhan Erciyes, “Türkiye genelinde motosiklet sayısı 5 milyon 221 bini buluyor. Mesela, Marmaris, ne yazık ki en çok kaza yaşanan ilçelerden biri. Yıllık ortalama 500 motosiklet kazası kaydediliyor, acil servise yılda yaklaşık 400 motosiklet kazası vakası geliyor” dedi.

KASKIN HAYAT KURTARAN ROLÜ

Op. Dr. Oğuzhan Erciyes, ölümlü kazaların yüzde 80’inde kask takılmadığının tespit edildiğini vurgulayarak, “Bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Kasksız sürücülerde ölüm riski 3 kat, kalıcı sakatlık ihtimali ise 2 kat fazla. Kask kullanmak ölüm riskini yüzde 40-45, kalıcı beyin hasarını ise yüzde 70 oranında azaltıyor. Dolayısıyla sürücülerimizi kask takmaya davet ediyoruz. Marmaris’te motosiklet kazaları ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

BİLİNÇLİ SÜRÜCÜLÜK VE KAZA ORANLARI

Ahu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sahir Ökten, “Kasksız gelen vakaların çoğu ölümcül sonuçlar doğuruyor. Organ kayıplarında müdahale edebiliyoruz, ancak beyin travmalarında büyük zorluk yaşıyoruz” dedi. Yücelen Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erol Kaya ise, ilçedeki otopark sorununa dikkat çekerek motosiklet kullanımının pratik görünmesine rağmen kasksız kullanımın ciddi riskler taşıdığını söyledi. “Vatandaşlarımızın kask kullanma kültürünü kazanması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Yetkililer ise, “Yakın mesafe” veya “Hava sıcak” gibi bahanelerin tehlikeli olduğunu belirtti. Acil servise gelen ölümlü vakaların çoğunun kısa mesafeli sürüşlerde meydana geldiği aktarıldı. Emniyet Müdürü Samed Seyhan, “Ekiplerimiz sahada ve KGYS kameralarıyla denetim yapıyor. Ama asıl önemli olan sürücülerin sağlıkları için kask takması” dedi.

KASK DAĞITIMINA DEVAM EDİLDİ

Toplantıdan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaris Devlet Hastanesi önünde kasksız sürücülere kask dağıttı ve kaskın hayati önemini anlatmaya çalıştı. Kask takan sürücülere de teşekkür edildi.