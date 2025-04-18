Marmaris’teki Esnaf, Uygulamaya Tepki Gösterdi

ESNAFIN TEPKİSİ

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, kamu düzenini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla işletme önüne malzeme koymayı engelleyen uygulamaya tepki gösteren esnaf, gösteri düzenledi. Marmaris Belediyesi önünde bir araya gelen esnaf adına açıklamalarda bulunan Ramazan Şah, belediyenin dükkan önüne malzeme koyma yasağının esnafı olumsuz etkilediğini ifade etti. Haftalar boyunca belediye ile diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak ortak bir yol haritası oluşturamadıklarını aktaran Şah, “Bir uzlaşı içinde değiliz. ‘Esnaf bu işten memnun’ diyorlar yalan. Biz ekmeğimiz için buradayız. Umarız buradan mutlu şekilde ayrılırız.” dedi.

ŞARTLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Şah, esnafın yıllardır şehrin nabzını tutan kesim olduğunu belirterek, “Marmaris Belediyesi’nden koşullarımızı iyileştirmesini beklerken ısrarla uygulanmak istenen bu karar, esnafın yalnızca işini olumsuz etkilemeyecek, aynı zamanda emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini çalacak. Yapılan düzenlemelerin görsel ya da mevzuat odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kazanamayan umutsuz ve mutsuz esnaf Marmaris’in değerine değer katamaz.” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI’NIN CEVABI

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ise esnafın tepkisine ilişkin, “Eylem yapmalarına, görüşlerini açıklamalarına saygı duyuyoruz. Marmaris’in menfaati için bu çalışmayı yapıyoruz. Marmaris’in geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. Uygulamamızda olumlu geri dönüşler de alıyoruz. Acentelerden turistlerin memnun olduğunu duyuyoruz. Ticaret dükkan içinde yapılır, sokakta yapılmamalı. Bunu bir şekilde engellememiz gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.