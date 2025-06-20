Marmaris’teki Gösteriler Sosyal Medyada Tepki Çekti

GÖSTERİLERİN TEPKİ ÇEKEN SÜRECİ

Marmaris, Türkiye’nin popüler turizm alanlarından biri olarak, bazı eğlence mekanlarında yapılan gösterilerle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan ve kültür ile ahlak dışı olarak değerlendirilen görüntüler, yoğun tepkilere neden oldu. Birçok kullanıcı, “Bu dans değil, düpedüz teşhir” sözleriyle durumu eleştirerek, bu tür içeriklerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tepkiler sonrası, kısa süre içinde bölgedeki 14 işletme tamamen kapatıldı, 12 işletme ise geçici olarak mühürlendi. Ancak benzer videoların sosyal medyada yer bulmaya devam etmesi, denetim eksikliklerine yönelik eleştiri getirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Yerel halk ve sosyal medya kullanıcıları, bu tür gösterilerin Türk kültürüne zarar verdiği konusunda hemfikir olup, daha sert tedbirlerin alınmasının gerektiğini dile getirdi. Bu artan tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turizm bölgelerinde yaşanan olumsuz duruma ilişkin bir duyuru yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, “Bu görüntüler asla kabul edilemez. Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.

TURİZM GÜVENLİĞİNE VURGU

Yerlikaya, ayrıca Türkiye’nin 2024 yılında 62 milyonu aşan bir turist sayısına ulaşacağını ve turizmin ülke ekonomisinde büyük bir rol oynadığını açıkladı. Ancak kamuoyunda rahatsızlık yaratan bu görüntülerin turizm imajını zedelediğini belirtti. Bu kapsamda Muğla’da yerel yöneticiler, güvenlik birimleri ve Bakan Yardımcısı’nın katılımıyla bir toplantı planlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma birimlerinin karada, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ise denizde denetimlerine aralıksız devam edeceğini ifade etti. Yapılacak denetimlerin sonuçları, kamuoyuyla şeffaf bir biçimde paylaşılacak ve turizm bölgelerinde kamu düzeni ile toplumsal hassasiyetlerin korunmasına yönelik güçlü bir tutum sergilenecek.