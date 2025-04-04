Marmaris’teki Otel Yangını Kontrol Altında

YANGIN OLAYI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki bir 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı ve otelde konaklayan toplamda 680 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın, sabah saat 05.58’de Marmaris-İçmeler yolu üzerindeki otelde başladı. Edinilen bilgilere göre; otelin kazan dairesinden yoğun duman yayıldığını gören bazı kişiler durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM ETTİ

Otelin dolu olması, yangının üst katlara yayılması ihtimalini doğurduğu için yangın bölgesine orman yangını söndürme ekipleri ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı söndürme ekipleri de yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan söndürme ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Bu dönemde dumandan etkilenen 6 misafir hastaneye sevk edildi ve sevk edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve sağlık ekipleri de olay yerinde bulunarak yangınla ilgili çalışmalarını yürüttü.

OTELDEKİ MİSAFİRLERİN TAHLİYESİ SAĞLANDI

Yangın sebebiyle oteldeki tüm odalar tek tek kontrol edilerek, misafirlerin güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Bölgede yangın sonrasında ekiplerin çalışmaları hala devam ediyor.