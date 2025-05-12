Marmaris’teki Özel Eğitim Ziyareti Gerçekleşti

ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLERİ İÇİN ZİYARET

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel eğitim alan öğrenciler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada, Kaymakam Kaya öğrencilere yakın ilgi gösterdi ve onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

EŞİT HAKLARA VURGU

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada her bireyin toplumda eşit haklara sahip olduğunu belirten Kaya, “Engelleri sevgi, anlayış ve dayanışma ile aşabiliriz. Bizler her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız” dedi. Öğrencilerin mutluluğunun ve başarısının en büyük öncelik olduğunu ifade eden Kaymakam Kaya, özel bireylerin topluma kazandırılmasının ancak toplumsal farkındalıkla mümkün olabileceğini vurguladı.