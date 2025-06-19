Marmaris’teki Phoenix Antik Kenti Kazıları Devam Ediyor

ANTİK KENTTE YAZIT BULUNDU

Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti’nde gerçekleştirilen kazılarda 23 yeni yazıt ortaya çıktı. Bu bulgular, antik kentin diğer yerleşimlerle bağlantılarının belgelenmesine yardımcı oldu. Ayrıca, kutsal alanların belirlenmesiyle buranın çok kültürlü dini yapısı da gün yüzüne çıkartıldı. Kazılar, beş yıl önce Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odası’nın destekleri ve Söktaş’ın ana sponsorluğunda başladı. Çalışmalar, ABD’den Penn Museum adına Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman önderliğinde sürüyor.

KAZILARDAKİ BULGULARIN DETAYLARI

Taşlıca Mahallesi’nde yer alan antik kentin, ilçe merkezine 49 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar arasında en dikkat çekici bulgular, ana akropol olan Hisartepe ve doğu yamaçlarındaki nekropol alanları oldu. Bu alanlarda, bölgenin özgün ölü gömme geleneklerini temsil eden basamaklı piramidal mezarlar ve milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan kesintisiz yerleşim tarihi ortaya çıktı.

Marmaris Ticaret Odası, yapılan yazılı açıklamada kazılarda Osmanlı dönemine ait Fenaket yerleşimi ve taş ev kalıntılarının belgelendiğini duyurdu. Açıklamada, kentin agora bölgesindeki kamu yapıları üzerinde araştırmalar yapıldığı ve Apollon kutsal alanında kazı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, Phoenix’in sınırları içinde bulunan Kasara Antik Kenti’nin akropolü ile çevresindeki mezarlık alanlarının da gün yüzüne çıkarıldığı belirtiliyor.

ÇOK KÜLTÜRLÜ DİNİ YAPI ORTAYA KONDU

Geçen yıl yürütülen çalışmalar sayesinde, kentin kuzeydoğusunda yer alan Kaledağ’daki ikinci akropol ve Kybele kutsal alanından elde edilen bulgular, Phoenix’te görülen çifte akropol sistemini belgeledi. 2025 yılı çalışmaları kapsamında, kentin kuzey kırsalında tespit edilen 23 yeni yazıt ile Phoenix’in Rodos ve Akdeniz kentleriyle olan ilişkileri de belgelenmiş oldu. Zeus, Athena, Apollon, Dionysos, Aphrodite, Sarapis, İlithyia ve Kybele gibi tanrılara adanmış kutsal alanların tespiti, kentin çok kültürlü dini yapısını da gözler önüne seriyor.