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Marmaris’teki Uyuşturucu Operasyonlarında 3 Tutuklama

MUĞLA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Marmaris’te uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 12 Mart 2025 tarihinde çeşitli adreslerde ve şüpheliler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan bu çalışmalarda, farklı miktarlarda kokain ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan S.O., H.Ç. ve D.K. isimli şüpheliler tutuklanırken, E.A. isimli şüphelinin adli kontrolle serbest bırakıldığı bildiriliyor.

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