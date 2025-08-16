Haberler

Marmaris’ten Yat Gitti, Bakım İçin

YATIN DEMİR ALIŞI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde demirli bulunan Rus iş insanı Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı “Eclipse” ilçeden ayrıldı. Yaklaşık 2,5 yıldır Marmaris Albatros Marina’da demirli kalan bu özel yat, bağlı olduğu yerden hareket etti.

YATIN ÖZELLİKLERİ

164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yat, büyüklüğüyle göz alıyor. Yat, helikopter pisti ve yüzme havuzu gibi olanakların yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ve spor salonu gibi pek çok konfor sunuyor. Yatın bakım amacıyla İstanbul’daki bir tersaneye götürüldüğü aktarılıyor.

ÖNEMLİ

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

