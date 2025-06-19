Marmaris ve Fethiye’de sorunlar var

Türkiye’nin önde gelen tatil bölgelerinden Marmaris ve Fethiye’de bazı eğlence mekanlarında ortaya çıkan müstehcen dans görüntüleri, geniş bir kamuoyunu rahatsız etti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter üzerinden sert bir tepki gösterdi. Bakan, Türkiye’ye 2024 yılında 62 milyonu aşkın turistin geleceğini hatırlatarak, turizmin ülke ekonomisi için taşıdığı önemi vurguladı. Ancak, bazı işletmelerde kaydedilen görüntülerin toplumda infial yarattığını ifade etti ve “Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz” dedi.

DENETİMLER GÜÇLENDİRİLECEK

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili olarak Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı’nın görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, yarın Muğla’da gerçekleştirilecek bir toplantıda valiler ve güvenlik birimleriyle “alınması gereken önlem ve denetimler” görüşülecek. İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Emniyet ve Jandarma, kara bölgelerinde; Sahil Güvenlik Komutanlığı ise denizlerde denetimlerini devam ettirecek. Yerlikaya, denetimlerin sonuçlarının kamuoyuna şeffaf bir şekilde aktarılacağını belirtti.

TURİZM SEKTÖRÜNE ÖNEM VERİLİYOR

Bakan Yerlikaya, turizm sektörünün ülkenin “parlayan yıldızı” olduğunu vurguladı ve bu tür olayların sektöre zarar vermesine izin vermeyeceklerini dile getirdi. Tepki çeken mekanların tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin başlatılması bekleniyor. “2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır. Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır. Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim. Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, ‘alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili’ bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır.” dedi.