Marmaris Yat Yarışları 16’ncı Ayak Başladı

MARMARİS MIYC KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI BAŞLADI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 16’ncı kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları’nın 6. ayak mücadelesi başladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından organize edilen bu etkinlikte, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Fransa, Estonya, Moldova, Kazakistan, Azerbaycan, Almanya, Belarus, Ukrayna ve Rusya’dan toplam 31 yelkenli yat ile 300 sporcu yer alıyor. Yelkenciler, başhakem Ezgi Kalaycı’nın kulüp bahçesinde düzenlediği brifingle hazırlıklarını tamamladı.

YATLAR ANTRAMAN YAPTILAR

Bağlı bulundukları Netsel Marina’dan ayrılan yatlar, ilk yarış öncesinde bir süre körfezde antrenman turları attı. Kalaycı, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkuru belirledikten sonra, koy içinde start alan yatlar, rakiplerini geçmek için finişe ulaşmaya çalıştı. İlk günde iki yarış gerçekleştirildi ve balonlarını açan yatlar, izleyenler için renkli görüntüler oluşturdu.

TROFENİN SON AYAĞI YARIN DÜZENLENECEK

Kış Trofesi’nin son ayağı, yarın koy içi ve dışında gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak. Yarışmalar, hem yelken tutkunları hem de bu etkinliğe ilgi duyan seyirciler için heyecan dolu anlar sunuyor.