Marmaris’te yangın! Evler tahliye edildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yaklaşık 250 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688’i Orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel katılıyor. Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris’teki yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris’teki yangına müdahaleye başladı.

“3 AYRI NOKTADA AYNI ANDA BAŞLADI” İDDİASI

Merih Ak, yangının 3 ayrı noktada aynı anda başladığı yönünde iddialar bulunduğunu, bunun da sabotaj ihtimalini gündeme getirdiğini aktardı.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.