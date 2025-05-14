Marş Mira’nın Anma Yürüyüşü 2025

ANMA PROGRAMININ ÖZEL ANLAMI

1995’te Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinde yaşanan ve Avrupa’nın yakın tarihindeki en büyük soykırım olarak kabul edilen trajediyi unutmamak amacıyla gerçekleştirilen Marş Mira (Barış Yürüyüşü), bu yıl oldukça özel bir anlam taşıyor. Katliamın 30. yılına denk gelen 2025’te, Uluslararası Genç Derneği bir kez daha bu ağır hafızanın izlerini sürmek, insanlık vicdanına ses olmak ve barışın yolunda ilerlemek için yola çıkıyor.

YÜRÜYÜŞÜN TARİHİ DÖNÜM NOKTALARI

Bosna Savaşı sırasında BM tarafından “Güvenli bölge” ilan edilen Srebrenitsa’da, Temmuz 1995’te Sırp güçlerinin saldırısında 8 binden fazla Boşnak sivil katledildi. Binlercesi ise Potoçari’den Tuzla’ya uzanan zorlu doğa koşullarında ölümden kaçarken hayata gözlerini yumdu. Bu tarihi acıyı unutturmamak adına her yıl 8-11 Temmuz tarihlerinde, aynı güzergahın tersinden 85 kilometrelik bir yürüyüş düzenleniyor. Bu yürüyüş, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların barış ve adalet için yükselttiği bir çığlığa dönüşüyor.

Geçtiğimiz yıl yürüyüşe katılan Uluslararası Genç Derneği, bu yılki anma programını daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor. Srebrenitsa’da yaşananları unutturmamak için atılan her adımın insanlarda derin izler bıraktığını vurgulayan dernek, Aliya İzzetbegoviç’in doğumunun 100. yılı ve katliamın 30. yıl dönümünün gerçekleştiği bu özel yılda, “Yalnızca yürümek değil, hafızayı birlikte taşımak” anlayışıyla hareket ediyor.

YENİ HAZIRLIKLAR VE GÜZELLEŞTİRMELER

2025 yürüyüşü çerçevesinde Uluslararası Genç Derneği, önceki yıllarda olduğu gibi bir organizasyon ekibi kurarak yalnızca katılım sağlamakla kalmayıp, güzergâh boyunca kurulacak stantlarda ikram ve destek noktaları oluşturmayı planlıyor. 2024’te binlerce katılımcıya ikramda bulunan dernek, bu yıl bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyor. Yürüyüş öncesinde katılımcılar, kitap tahlilleri, söyleşiler, tanıklık oturumları ve Bosna’da gerçekleştirilecek kısa ama derinlikli kültürel geziler ile zihinsel ve duygusal hazırlık yapacak. Program, gençlerin sadece fiziksel olarak değil, kalpleriyle ve bilinçleriyle de bu tarihi anmaya katılmalarını amaçlıyor.

KATILIMCI BAŞVURULARI

Uluslararası Genç Derneği’nin Marş Mira yürüyüş ekibine katılmak isteyen gençler, Derneğin sosyal medya hesaplarında bulunan başvuru formundan projeye başvurabilir. Bu yılki etkinlik için gençlerin katkıda bulunmaları ve bu önemli mirası yüceltmeleri teşvik ediliyor.