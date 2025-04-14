Mars Spor, MACFit’i Benefit Systems’a sattı

MACFIT SPOR SALONLARI YENİ SAHİBİNE KAVUŞUYOR

MACFit spor salonları zincirinin de içerisinde bulunduğu Mars Spor, Polonya merkezli Benefit Systems şirketine 420 milyon dolar karşılığında satıldı. Türkiye genelinde 121 şubesi bulunan MACFit, şimdi Polonya merkezli bu şirketin yeni sahibi oldu.

REKABET KURULU ONAY VERDİ

Spor devi olan bu yapı, Polonya merkezli Benefit Systems S.A.’ya devredildi. Rekabet Kurulu, bu devir işlemine onay vermiş durumda. Bu durumla birlikte Benefit Systems’in Mars Spor’un tüm hisselerini alacağı ifade ediliyor. Anlaşmanın tutarı ise 420 milyon dolar olarak açıklandı.