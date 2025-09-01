mars-ta-yeni-bir-mineral-bulundu

MARS’TA YENİ BİR MİNERAL KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları, Mars’ta önemli bir keşif yaparak ferric hidroksisülfat adındaki yeni bir minerali tespit etti. Bu mineralin varlığı, Kızıl Gezegen’in geçmişte kimyasal olarak oldukça aktif bir dönem yaşadığını gösteriyor. Keşif, SETI Enstitüsü araştırmacılarının Mars yörüngesindeki Mars Orbiter’den topladığı verileri analiz etmesiyle gerçekleşti. Bu veriler, spektroskopi adı verilen bir yöntemle incelendi ve gezegen yüzeyinden yansıyan ışığı analiz ederek minerallerin kimyasal yapısını ortaya çıkardı.

ARAŞTIRMALAR VALLENS MARINERIS’TE YOĞUNLAŞTI

SETI ekibine öncülük eden Dr. Janice Bishop ve ekibi, araştırmalarını Mars ekvatoruna yakın Valles Marineris kanyon sisteminde yoğunlaştırdı. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos bölgelerinde elde edilen veriler, Dünya’da asidik ve su bakımından zengin ortamlarda oluşan minerallerle kıyaslandı. Bu karşılaştırma süreçlerinde yeni mineralin varlığı doğrulandı.

KEŞFİN ANLAMI

Ferric hidroksisülfat’ın oluşumu için yalnızca su ve sülfür değil, aynı zamanda oksijen ve 100 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık gerekiyor. Bu durum, Mars’ta volkanik ve jeotermal faaliyetlerin önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu mineral değişimlerinin Mars’ın Amazoniyen dönemi olarak adlandırılan son 3 milyar yıl içerisinde gerçekleştiğini tahmin ediyor. Çalışma, 5 Ağustos 2025 tarihinde yayımlandı.

SICAK VE SU ZENGİNLİĞİ

Mart 2025’te Purdue Üniversitesi’nden Mars araştırmaları uzmanı Roger Wiens, NASA’nın Perseverance aracıyla Mars yüzeyinde olağan dışı açık renkli kayalar buldu. Bu kayalarda, kökeni kaolinit adlı minerale dayanan yüksek seviyelerde alüminyum tespit edildi. Kaolinit, tıpkı ferric hidroksisülfat gibi sıcak ve su açısından zengin ortamlarda oluşabiliyor. Bu iki mineralin varlığı, Mars’ın geçmişte daha sıcak, daha nemli ve düşündüğümüzden daha karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların Kızıl Gezegen’in bir dönem Dünya’ya çok daha fazla benzediğini vurguluyor. NASA, uzun bir süredir Mars’ta yaşam izlerini araştırıyor. Yeni mineralin keşfi, bu hedefe doğru bir adım daha atılması anlamına geliyor. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos gibi bölgeler, gelecekteki yüzey araştırmalarında öncelikli hedefler haline gelebilir.