Mars’ta Yeni Bir Mineral Keşfedildi

YENİ MINERAL KEŞFİ

Bilim insanları, Mars’ta önemli bir keşif gerçekleştirerek ferric hidroksisülfat adlı yeni bir mineral tespit etti. Bu mineralin varlığı, Kızıl Gezegen’in geçmişte kimyasal açıdan oldukça hareketli bir dönem geçirdiğine işaret ediyor. Keşif, SETI Enstitüsü araştırmacılarının Mars’ın yörüngesinde görev yapan Mars Orbiter’inin topladığı verileri analiz etmesi sonucu ortaya çıktı. Veriler, gezegen yüzeyinden yansıyan ışığı inceleyen spektroskopi yöntemiyle değerlendirildi.

ARAŞTIRMALARIN ODAĞI

SETI ekibi, araştırmalarını Mars ekvatoruna yakın Valles Marineris kanyon sisteminde yoğunlaştırdı. Juventae Chasma ve Aram Chaos bölgelerinde elde edilen veriler, Dünya’da asidik ve su bakımından zengin ortamda oluşan minerallerle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalar, yeni minerali dışlamada önemli bir rol oynadı.

Ferric hidroksisülfat’ın oluşumu için yalnızca su ve sülfür değil, ayrıca oksijen ve 100 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklık gerekiyor. Bu durum, Mars’ta volkanik ve jeotermal aktivitelerin önemli olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu mineral değişimlerinin Mars’ın Amazoniyen dönemi olarak bilinen son 3 milyar yılda gerçekleştiğini öne sürüyor. Çalışma, 5 Ağustos 2025’te Nature dergisinde yayımlandı.

GELİŞMELERİN BİLANÇOSU

Mart 2025’te Purdue Üniversitesi’nden Mars araştırmaları uzmanı Roger Wiens, NASA’nın Perseverance aracıyla Mars yüzeyinde olağan dışı açık renkli kayalar bulmuştu. Bu kayalarda kaolinit adlı minerale dayanan yüksek seviyelerde alüminyum tespit edildi. Kaolinit, tıpkı ferric hidroksisülfat gibi sıcak ve su açısından zengin ortamlarda oluşabiliyor. İki mineralin varlığı, Mars’ın geçmişte daha sıcak, daha nemli ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların Kızıl Gezegen’in bir dönem Dünya’ya daha fazla benzediğini vurguluyor. NASA, Mars’ta yaşam izlerini araştırmaya devam ediyor. Yeni mineralin keşfi, bu hedefe bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos gibi bölgeler, gelecekteki yüzey araştırmalarında öncelikli hedefler arasında yer alabilir.