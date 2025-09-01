mars-ta-yeni-mineral-tespit-edildi

YENİ BİR MINERAL KEŞFİ

Bilim insanları, Mars’ta önemli bir bulguya ulaşarak ferric hidroksisülfat adındaki yeni bir mineral tespit etti. Bu mineralin bulunması, Kızıl Gezegen’in geçmişte kimyasal açıdan oldukça aktif bir dönem geçirdiğine işaret ediyor. Keşif, SETI Enstitüsü’nden araştırmacıların Mars yörüngesinde görev yapan Mars Orbiter aracından elde ettikleri verileri incelemesiyle mümkün oldu. Uzay aracının topladığı veriler, minerallerin kimyasal yapısını belirlemek için spektroskopi adı verilen bir teknikle analiz edildi. SETI ekibinin lideri Dr. Janice Bishop, araştırmalarını Mars ekvatoruna yakın olan Valles Marineris kanyon sisteminde yoğunlaştırdı. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos bölgelerinde elde edilen veriler, Dünya’da asidik ve su bakımından zengin ortamlarda oluşan minerallerle karşılaştırıldı. Bu tür karşılaştırmalar, yeni mineralin varlığını doğrulamaya yardımcı oldu.

MINERALİN OLUŞUMU VE ANLAMINA DAİR

Ferric hidroksisülfat’ın oluşabilmesi için yalnızca su ve sülfür değil, aynı zamanda oksijen ve 100 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık gerekiyor. Bu durum, Mars’taki volkanik ve jeotermal aktivitelerin önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu mineral değişimlerinin Mars’ın Amazoniyen dönemi olarak bilinen son 3 milyar yıl içinde meydana geldiğini tahmin ediyor. Çalışmanın sonuçları, 5 Ağustos 2025’te yayımlanan Nature dergisinde yer aldı.

MARS’IN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR

Mart 2025’te Purdue Üniversitesi’nden Mars araştırmaları uzmanı Roger Wiens, NASA’nın Perseverance aracıyla Mars yüzeyinde sıra dışı açık renkli kayalar keşfetti. Bu kayalarda, kökeni kaolinit adlı mineral olan yüksek alüminyum seviyeleri tespit edildi. Kaolinit de ferric hidroksisülfat gibi sıcak ve su bakımından zengin ortamlarda oluşabiliyor. Bu iki mineralin varlığı, Mars’ın geçmişte daha sıcak ve nemli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların Kızıl Gezegen’in bir dönem Dünya’ya daha yakın bir benzerlik taşıdığını vurguluyor. NASA uzun zamandır Mars’ta yaşam izlerini araştırıyor. Yeni mineralin keşfi, bu hedefe bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos gibi bölgeler, gelecekteki yüzey araştırmalarında öncelikli hedefler arasına girebilir.