Mars’taki Esrarengiz Kayalar, Geçmiş Yaşam Olasılığını Gösterebilir

MARSTA KEŞFEDİLEN KAYALARIN ÖNEMİ

Mars’ta bulunan ilginç kayalar, Kızıl Gezegen’de önceki yaşam ihtimali konusunda en çarpıcı kanıtları barındırıyor. NASA’nın Perseverance Rover uzay aracı tarafından tozlu bir nehir yatağında keşfedilen bu çamurtaşları, biliminsanları tarafından “leopar benekleri” ve “haşhaş tohumları” adlarıyla anılan ilginç işaretler taşıyor. Araştırmacılar, bu özelliklerin, eski Mars mikroplarıyla ilişkili olabileceği düşünülen kimyasal tepkimelerle oluşmuş mineraller içerebileceğine inanıyor. Ancak bu minerallerin doğal jeolojik süreçlerle de oluşması mümkün. Yine de bulgular, NASA’nın “potansiyel biyoişaret” tanımına uyacak kadar önemli kabul ediliyor. Bu durum, minerallerin biyolojik kökenli olup olmadığını anlamak için daha fazla inceleme yapılmasını gerektiriyor.

GEZEGEN BİLİMCİNDEN AÇIKLAMALAR

Imperial College London’dan gezegen bilimci ve Nature dergisinde makaleye imza atan Prof. Sanjeev Gupta, “Bundan önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Bu yüzden bu çok büyük bir gelişme” diyor ve devam ediyor: “Eğer bu tür özellikleri Dünya’da görseydik, biyolojik süreçlerle – mikroplarla – açıklanabilirdi. Yani biz ‘yaşam bulduk’ demiyoruz ama bunun peşinden gitmemiz gerektiğini söylüyoruz.” Minerallerin gerçekten mikroplar tarafından üretilip üretilmediğini kesinleştirmek için bu kayaları Dünya’ya getirip incelemek gerekiyor. Ancak NASA ile Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) önerdiği Mars numune misyonu, belirsizliklerle dolu bir gelecek ile karşı karşıya.

BİLİM BÜTÇESİNE ETKİLER

ABD uzay ajansının bilim bütçesi, Başkan Trump’ın 2026 bütçe planında önerilen büyük kesintilerden olumsuz etkileniyor ve bu misyon, iptal edilmesi düşünülen projeler arasında yer alıyor. Bugün Mars, soğuk ve kurak bir çöl görünümünde fakat milyarlarca yıl önce kalın bir atmosfere ve suya sahipti; bu da geçmiş yaşamın izlerini aramak için umut verici bir ortam sağlıyor. 2021’de Mars’a inen Perseverance Rover, biyolojik izler aramak üzere gönderilmişti ve geçtiğimiz dört yıl boyunca, eski bir göl olan Jezero Krateri’ni keşfediyor.

KAYALARA YAPILAN İNCELEMELER

Perseverance, geçen yıl, nehrin kazıdığı bir kanyonun tabanında “Bright Angel Formasyonu” olarak adlandırılan bölgede bu leopar desenli kayaları buldu. Yaklaşık 3,5 milyar yaşında olan bu kayalar, killerden oluşan ince taneli taş olan çamurtaşından oluşuyor. New York Stony Brook Üniversitesi’nden Perseverance misyonunda görevli bilim insanı ve makalenin başyazarı Joel Hurowitz, “Kayaları görür görmez burada ilginç bir kimyasal süreç yaşandığını fark ettik, bu yüzden çok heyecanlandık” diyor. Rover, kayaların mineral yapısını incelemek için üstündeki laboratuvar aletlerini kullandı. Elde edilen veriler, Dünya’ya gönderildi ve bilim insanları tarafından analiz edildi. Dr. Hurowitz bu bulguları şu şekilde açıklıyor: “Bulgularımız, bir gölün tabanına çöken çamurun içinde bir dizi kimyasal reaksiyonun gerçekleştiğini gösteriyor. Görünüşe göre bu tepkimeler, çamurun kendisi ve organik maddelerin birleşimiyle oluştu; bu iki bileşen yeni mineraller yaratmak için tepkimeye girdi.”

MİKROPLARIN ROLÜ

Benzer koşullar Dünya’da görüldüğünde, bu tür mineral oluşumlarına genellikle mikropların yol açtığı düşünülüyor. Dr. Hurowitz bu noktada, “Bu özelliklerin nasıl ortaya çıktığını açıklayabilecek olası senaryolardan biri mikroplar. Bugüne kadar elde ettiğimiz en güçlü potansiyel biyoişaret tespiti bu olabilir” diye belirtiyor. Bilim insanları, minerallerin mikroplar olmadan da oluşabileceğini inceleyen çalışmalarda, doğal jeolojik süreçlerin kimyasal reaksiyonlara neden olabileceğini göstermiştir. Ancak bunun için yüksek sıcaklıkların gerekli olduğu belirtiliyor; oysa ki kayalar ısınmış görünmüyor. Dr. Hurowitz, “Biyolojik olmayan yollar için bazı sorunlar bulduk ama tamamen göz ardı da edemiyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

GELECEK İÇİN BEKLENTİLER

Perseverance, Mars’ı keşfederken Bright Angel Formasyonu’nda bu kayaların da içinde bulunduğu çeşitli örnekler toplamış durumda. Bu örnekler, kapsüllere yerleştirilecek ve Mars yüzeyine bırakılacak. Bir dönüş misyonunu bekleyecek ve NASA’nın böyle bir planı var ama bütçe kesintileri yüzünden geleceği belirsiz kalıyor. Ayrıca, Çin 2028’de muhtemel bir örnek dönüş misyonu üzerinde çalışıyor. Bilim insanları kararların netleşmesini beklerken, bu kayaları Dünya’da inceleme konusunda sabırsızlar. Prof. Gupta, “Bu örnekleri Dünya’ya getirmemiz gerekiyor” diyor. “Gerçek anlamda güven duymak için çoğu bilim insanı bu kayaları Dünya’da görmek ve incelemek isteyecektir. Bu, geri getirilmesi gereken en öncelikli örneklerimizden biri.”