Marşad Projesi Sergisi Açıldı

MARŞAD’IN SERGİSİ ZİYARETE AÇILDI

MARŞAD tarafından düzenlenen ve görme yetersizliği bulunan ile gören bireylerin birlikte adımlar attığı ‘Dinle, Hisset, Keşfet’ projesinin sergisi, Ankara Rahmi Koç Müzesi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Dört gün süren sergide, ekip ruhuyla oluşturulmuş eserler sergileniyor. Burada, gözlerini kapatan ziyaretçiler, eserlere dokunarak hangi detayların nereye ait olduğunu keşfetmeye çalıştı. Ayrıca, görme engelli sanatçı Çağla Kıcır’ın sesi ve Mehmet San’ın piyano dinletisi ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

MARŞAD BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Serginin açılışında konuşan Marşad Başkanı Zuhal Erol, bu projenin yıllardır süregelen hayalinin hayata geçişini simgelediğini belirtti. “Görmeyen ve gören gençleri nasıl bir araya getiririm diye bunun üzerinde sürekli düşündüm. Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı olma fırsatını bulunca hemen bu projeyi hayata geçirerek bir denge kurmayı hedefledim. Amacım şuydu; 10 gören, 10 görmeyen genç olsun, cinsiyet açısından da denge oluşturalım. Gören bir kızımız, görme yetersizliği olan bir delikanlıya rehberlik etsin” dedi. Erol, daha sonra katılımcılara betimleme ve kaynaşma eğitimleri verdiklerini, ardından Ankara’nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdiklerini aktardı. Ziyaretçiler, olayları birlikte deneyimlemenin önemini vurgulayarak, “Biz daha önceden gezdik ama anlatan birinin desteğiyle daha iyi anladık” şeklinde geri dönüşlerde bulundu.

ÇAĞLA KICIR’IN GÖRÜŞLERİ

Sergideki eserlerinden bahseden görme engelli sanatçı Çağla Kıcır, gören bir arkadaşıyla birlikte kilden eser yaptıklarını anlattı. Kıcır, “Killeri ellerimizle bastık, ardından eserleri oluşturduk. Atlı Spor Kulübü temasıyla çeşitli malzemeler kullandık. Bu süreçte hocalarımız da bize yardımcı oldu ve projeye rölyef eklediler” dedi. Eserin parmak izlerini de simgelediğini belirten Kıcır, bunun ‘Biz buradayız’ anlamına geldiğini ifade etti. “Bu eser, benim için oldukça değerli. Gören arkadaşım, benim nasıl gördüğümü anlamaya çalıştı, ben de onun deneyimlerinden faydalandım. İkili bir öğrenim süreci yaşıyoruz. Bu nedenle çok mutluyum” şeklinde sözlerini tamamladı.