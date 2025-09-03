Marsilya’da Bıçaklı Saldırıda 5 Yaralı

MARSİLYA’DA BICAKLI SALDIRI

Fransa’nın Marsilya kentinde bir bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Bu üzücü olay, bir otel ve fast food restoranının önünde gerçekleşti. Polis tarafından ağır yaralı olarak vurulan şüphelinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

SALDIRGANIN HAREKETLERİ VE MAKSADI

Savcı Nicolas Bessone, şüphelinin kirasını ödeyemediği için otelden çıkarıldığını ve eski odasında bir kişiye saldırarak başlamış olduğunu açıkladı. Ardından, otel müdürü ile oğluna bıçakla saldırdığı belirtildi. Saldırganın daha sonra fast food restoranının önünde, rastgele olarak insanlara saldırmaya devam ettiği ve 2 kişiyi daha yaraladığı bildirildi.

Savcı Bessone, yaralılardan en az birinin durumunun kritik olduğunu, diğerlerinin ise ağır yaralı olduğunu aktardı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığını ifade eden Bessone, saldırganın saldırı amacının henüz belirlenemediğini söyledi.