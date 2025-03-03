Mart 2025 Kira Artış Oranı Açıklandı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2025 enflasyon rakamlarını 3 Mart 2025 tarihinde duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Mart 2025 kira artış oranı da netleşti. Vatandaşlar, Mart ayı kira artış oranının ne kadar olduğunu merak ediyor. TÜİK, Mart ayı kira zammını yüzde kaç olarak belirledi? Bu sorunun yanıtı araştırılıyor.

KİRA ZAMMI ORANI BELİRLENDİ

TÜİK, Şubat ayı enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak %39,05, aylık olarak ise %2,27 artış gösterdi. Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belli oldu. Bu kapsamda kira zammı oranı yüzde 53,83 olarak belirlendi.

ANCAK DEĞİŞİM ORANLARI DA ÖNEMLİ

TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en düşük artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek artış ise %94,90 ile eğitim olarak raporlandı.