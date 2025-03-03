Mart 2025 Kira Artış Oranı Ne Kadar?

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE MART 2025 İÇİN BEKLENEN ARTIRIM ORANI

Mart 2025’te kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, hangi oranda kira artışı yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, bu oranların belirlenmesinde temel oluşturuyor. Peki, bu Mart ayı için kira artış oranı ne seviyede olacak?

KİRA ARTIRIMI İÇİN ENFLASYON VERİLERİNE GÜVENİLİYOR

Mart ayı kira artış oranı, Şubat 2025’te açıklanacak enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu veriler, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanacak. Ocak 2025 enflasyon verilerine dayanarak, Şubat 2025’te uygulanacak kira artış oranı %56,35 olarak belirlenmişti. Bu oran, yıllık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalamalarına göre hesaplandı.

Konut kiraları için uygulanacak artış oranı, kira artışının yapılacağı aydan önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE ortalamasına göre belirlenir. Ev sahipleri, bu orana eşit ya da daha düşük bir oranla kira artışı yapma hakkına sahip. Örneğin, Mart ayında bir kira artışı yapılacaksa, bu artış için Şubat ayı TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınır.