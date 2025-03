Mart 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

29 Mart 2025 Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak olan sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulama ekranı aracılığıyla takip ediliyor. Çekilişte kazanan numaralar ve kazanılan ikramiyenin ne kadar olacağı da diğer bir merak konusu. 20 Aralık 2025 için canlı takip sayfası da hazır.

KOLON SEÇENEĞİ VE OYUNUN KURALLARI

Sayısal Loto’da bir kolonun üst bölümünde 34 numara, alt bölümde ise 14 numara bulunuyor. Kullanıcılar, 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 tanesini işaretleyerek oynayabiliyor. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyuncular, “Sen Seç!” seçeneği ile kendi belirlediği sayılarla ya da sistemin rastgele seçeceği sayılarla kolon oluşturabiliyor. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için, “Sen Seç” kutucuğunun işaretlenmesi yeterli. Rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşturuluyor.

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Bu durumda, üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle birden çok kolon oluşturulabiliyor. Üst bölümden maksimum 10 numara ve alt bölümden ise 14 numara işaretlenebiliyor. Oyuncular ayrıca çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılabiliyor. Kolonda iptal seçeneği ile doldurulan kolon, oynamaktan vazgeçilirse iptal edilebiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYE DETAYLARI

Sayısal Loto her hafta Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon, çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazandırıyor. 5+1 bilenler, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanıyor. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olduğunda, ikramiye havuzu bu kazananlar arasında eşit olarak paylaşılıyor. 29 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmadı.