Mart 2025’te Ticari Taksilerde Kamera Zorunluluğu

ARAÇ İÇİ KAMERA ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

1 Mart 2025 tarihi itibarıyla, araç içi kamera sistemi bulunmayan ticari taksilerin TÜVTÜRK muayenesinden geçmesi mümkün değil. Alınan bu karar, taksi sektöründe yolcu ve sürücü güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın Başkanı Erkan Özkan, bu yeni düzenlemeye olumlu baktığını ifade ediyor. Özkan, yaşanan üzücü olayların ardından kameraların öneminin daha iyi anlaşıldığını ve birçok taksi sahibinin bu yönde yatırım yaptığını belirtiyor.

KAMERA KONTROLÜYLE GÜVENLİK ARTACAK

TÜVTÜRK, muayene süreçlerinde kamera kontrolünü titiz bir şekilde gerçekleştirecek. Bu kontrol sayesinde, tüm ticari taksilerin kamera sistemine sahip olduğundan emin olunacak. Zorunlu hale gelecek olan bu düzenlemenin faydaları arasında, taksi sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı yer alıyor. Kamera zorunluluğu, yolcular ve taksi şoförleri için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlayacak. Ayrıca, sektörün genel güvenilirlik ve saygınlık algısının artmasına da katkı sağlaması bekleniyor.