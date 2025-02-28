Mart Ayı Doğalgaz Tarifesi Sabit Kaldı

DOĞALGAZ TARİFELERİ SABİT KALDI

BOTAŞ, resmi internet sitesi üzerinden mart ayı doğalgaz tarifesini yayımladı ve fiyatların sabit kaldığını duyurdu. Buna göre: 📌 Mesken aboneleri için 1000 metreküp doğalgaz 5 bin 631 TL, 📌 Ekmek üreticileri için 1000 metreküp doğalgaz 8 bin 549 TL, 📌 Elektrik üretimi için 1000 metreküp doğalgaz ise 12 bin TL olarak belirlendi. Mart ayında doğalgaz fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim yapılmıyor.

AYLIK GÜNCELLEMELER DEVAM EDİYOR

BOTAŞ’ın doğalgaz tarifesi her ay yeniden hesaplanıyor ve piyasa koşullarına göre güncelleniyor. Mart itibarıyla fiyatların sabit kalması tüketicilere ek maliyet artışı getirmiyor. Ancak, enerji piyasasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak gelecek aylarda yeni fiyat düzenlemeleri gündeme gelebiliyor.