Mart Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON ORANINI BEKLEMEK

“Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı?” sorusu, Google’da en çok aranan konular arasında bulunuyor. Hem TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) hem de ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranları, ekonomik planlamalar için büyük önem taşıyor. Bu durum, vatandaşların yanı sıra yatırımcıların da “Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı?” sorusunun yanıtını merak etmesine yol açıyor. Özellikle 2025 yılı ilk çeyreğinde yaşanan fiyat artışları sonrasında, Mart ayı verileri daha büyük bir ilgiyle bekleniyor. İşte enflasyon açıklamasına dair en güncel bilgiler…

Mart ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ait enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 2,27 artış gösterirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2,12 artmıştı. Yıllık enflasyon oranı, tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,21 olarak kaydedilmişti. Aynı gün Ticaret Bakanlığı da Mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuna duyuracak.

Yılın ilk iki ayında, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaşmışken, Şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. TÜİK ise 8 Nisan’da Mart ayı ile ilgili finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Şubat ayındaki en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altın olarak belirlenmişti.