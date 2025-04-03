Mart Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına dair enflasyon verilerini kamuoyuna sundu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,46 artış gösterirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık yüzde 1,88 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 olarak belirlendi. Geçtiğimiz Şubat ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 39,05 olarak açıklanmıştı.

ÇEKİRDEK TÜFE’DE ARTARAK DEVAM EDİYOR

Çekirdek enflasyon olarak bilinen enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE, Mart ayında yüzde 1,46 artış gösterdi. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 34,42 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası, yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 24 seviyelerine düşeceğini öngörüyor.

AYLİK ENFLASYONA GIDANIN ETKİSİ BÜYÜK

Aylık enflasyonu belirleyen 3 ana harcama grubunun değişimleri dikkate alındığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış yaşandı. Bu grupların aylık enflasyona etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 olarak kaydedildi.

YILLIK ENFLASYONDA EĞİTİMDE EN YÜKSEK ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Yıllık enflasyon verilerine göre, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59 ve konutta yüzde 68,63 artış gerçekleşti. Bu grupların yıllık değişim etkisi ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu. Yıllık TÜFE’de en yüksek artış oranı ise yüzde 80,42 ile eğitim sektöründe görüldü. TÜFE kapsamındaki 143 temel başlıktan 113’ünde artış, 25’inde düşüş yaşandı, 5’inde ise değişim olmadı.