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Mart Ayı Enflasyon Rakamları Belirlendi

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MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Aylık bazda enflasyonun yüzde 2,46 oranında artış gösterdiği belirtilirken, yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 seviyelerinde gerçekleşti. Şubat ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 39,05 olarak ilan edilmişti.

ENFLASYONDAKİ DEĞİŞİMİN GÖRÜNTÜSÜ

Son veriler, enflasyondaki eğilimi ortaya koyuyor. Mart ayında kaydedilen yüzde 38,10’luk yıllık enflasyon, birçok sektörde etkili olabiliyor. Şubat ayında gözlemlenen artış oranı ise enflasyondaki trendin değişimini izlemek açısından önemli bir indikatör oluşturuyor. Ayrıntılar ise zamanla daha net şekilde kamuoyu ile paylaşılacak.

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