Mart Ayı Enflasyon Verileri Yayımlandı

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına dair enflasyon verilerini duyurdu. Mart ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 2,46 artarken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemlerde yaşanan ekonomik dalgalanmaların etkisinin alınan önlemlerle sınırlı kalacağını ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz” dedi. Ayrıca, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm politika araçlarını güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceklerini belirtti.