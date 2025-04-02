Mart Ayı Hal Endeksi Verileri Açıklandı

Antalya Ticaret Borsası’nın Şubat ayı verileri, işlem gören domates, sebze ve meyvelerdeki miktar düşüşünün fiyat artışlarına yansıdığını gösteriyor. Verilere göre, meyvede yıllık miktar düşüşü yüzde 61’i aşıyor. Sebze grubunda ise fiyatlar bir artış göstermekte. Antalya Ticaret Borsası (ATB), 2025 yılı Mart ayına ait hal endeksi verilerini duyurdu. Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelere ilişkin miktar ve fiyat endeksleri, hem bir önceki aya hem de geçen yılın aynı dönemine göre önemli değişiklikler sergiliyor. Verilere göre, sebze ve meyve gruplarında yıllık bazda belirgin miktar kayıpları yaşanırken, fiyat endekslerinde dikkat çeken yükselmeler gözlemleniyor.

**miktar ve fiyat endekslerinde değişim**

Mart ayında, domatesin yıllık işlem miktar endeksi yüzde 9,33 azalmışken, fiyat endeksi yüzde 41,31 oranında artış gösteriyor. Sebze grubunda ise miktar endeksi yıllık yüzde 37,22 oranında düşüş yaşarken, fiyat endeksi yüzde 52,39 artıyor. Meyve grubunda yıllık işlem miktarında yüzde 61,74’lük büyük bir düşüş gerçekleşirken, fiyat endeksi yüzde 54,23 oranında artış gösteriyor.

**aylık verilerdeki hareketlilik**

Aylık bazda incelemede, Mart ayında domates miktarında yüzde 2,00, sebzede yüzde 6,19 artış yaşanıyor. Fakat meyve miktar endeksi yüzde 27,56 oranında bir azalma kaydediyor. Aylık fiyat endeksleri ise domateste yüzde 30,27, sebzede yüzde 26,07, meyvede ise yüzde 18,05 oranında artış gösteriyor. ATB’nin verilerine göre, Mart ayındaki yıllık değişimlerde domatesin miktar endeksi son 10 yıl ortalamasına yakın kalırken, sebze ve meyvede miktar endeksleri oldukça düşük kaldı. Ancak fiyat endekslerinde sebze ve meyve grupları 10 yıllık ortalamaların üzerinde bir değer aldı.

**arz düşüşü ve fiyat artışları**

Endeks analizine göre, miktardaki azalma fiyatlara doğrudan yansıyor. Domatesin yıllık yüzde 9,33’lük işlem miktarı düşüşü fiyatlarda yüzde 41,31’lik artış getirmiş. Sebzede yıllık yüzde 37,22’lik miktar düşüşü, fiyat endeksinin yüzde 52,39 artmasında belirleyici bir rol oynuyor. Meyvede ise yüzde 61,74 oranında azalan miktar, fiyatların yüzde 54,23 artmasına zemin hazırlıyor.

**sebze fiyatında rekor artış**

Son 7 yılın Mart ayları karşılaştırıldığında, domateste miktar artışı ortalama seviyenin altında kalırken, fiyat artışı bu ortalamanın üstüne çıkmış durumda. Sebze grubunda miktar artışı ortalaması düzeyde bulunurken, fiyat endeksinde rekor bir yükseliş meydana geldi. Meyve grubunda miktar endeksinde rekor bir düşüş meydana gelirken, fiyat artışı ise ortalama seviyelerde kalış gösteriyor.