Mart Ayı İhracatı Rekor Kırdı

Dış Ticaret Verilerinin Açıklanması

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayına yönelik dış ticaret verilerini kamuoyuna sunuyor. Bu verilere göre, mart ayında gerçekleştirilen ihracat, yüzde 3,2 artış göstererek 23,4 milyar dolara ulaştı. Bu durum, Türkiye’nin tarihlerinde en yüksek ikinci mart ayı ihracatı olarak kaydedildi.

İthalat ve Dış Ticaret Açığı

Mart ayında ithalat ise yüzde 2,3 artışla 30,7 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı ise yıllık bazda yüzde 0,5 oranında düşüşle 7,3 milyar dolara geriledi. Bakan Bolat, mart ayındaki ithalat artışında en büyük payın doğalgaz ve sıvılaştırılmış doğal gazdan (LNG) kaynaklandığını belirtti.

Ocak-Mart Dönemi İhracatı

Ocak-mart döneminde, ihracat yüzde 2,5 artışla 65,3 milyar dolara yükseldi. Bu veriler, Türkiye’nin ticaretini ve ekonomik ilişkilere yönelik gelişmeleri göstermektedir.