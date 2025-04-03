Mart Ayı Tüfe ve Yİ-ÜFE Verileri Açıklandı

TÜFE’DEKİ DEĞİŞİMLER

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık olarak yüzde 38,10’ya geriledi. Aylık olarak ise yüzde 2,46 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bu veriler ışığında, TÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış gösterdi.

GIDA VE ULAŞTIRMA GRUPLARINDA ARTIŞ

TÜFE, gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,12 artış yaşadı. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri arasında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış gerçekleşti. Bu ana grupların yıllık değişime olan etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 olarak belirlendi.

Aylık DEĞİŞİMLER

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış ise yüzde 4,94 olarak kaydedildi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25 ve konutta yüzde 2,10 olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri de gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ

2025 yılı Mart ayında Özel kapsamlı TÜFE göstergesi, yıllık yüzde 36,99 artış gösterdi. Aylık artış ise yüzde 1,30 olarak gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, bir önceki aya göre yüzde 1,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artışla belirlendi.

Yİ-ÜFE’DE YILLIK ARTIŞ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık olarak yüzde 23,50 artış gösterdi. Aylık artış ise yüzde 1,88 olarak kayıt altına alındı. Yİ-ÜFE, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,23 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış gösterdi.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Yİ-ÜFE, imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,14 artış yaşandı. Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15, su temininde ise yüzde 58,02 olarak gerçekleşti. Ana sanayi grupları açısından yıllık değişimler; ara mallarında yüzde 19,78, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89, enerjide yüzde 16,98 ve sermaye mallarında yüzde 23,14 artış olarak belirlendi.

Aylık Yİ-ÜFE DEĞİŞİMLERİ

Yİ-ÜFE, imalat ürünlerinde aylık bazda yüzde 2,12 artış gösterdi. Sanayinin dört sektöründe aylık değişimler, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52, imalatta yüzde 2,12, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalma ve su temininde yüzde 2,92 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarında ise aylık değişimler; ara mallarında yüzde 2,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26, enerjide yüzde 1,17 azalma ve sermaye mallarında yüzde 2,53 artış olarak belirlendi.