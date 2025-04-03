Mart Ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE Verileri Açıklandı

TÜFE’DEKİ DEĞİŞİMLER

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık bazda yüzde 38,10 seviyesine gerileyip, aylık bazda yüzde 2,46 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, TÜFE değişimi 2025 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,46 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış gösterdi. Gıda ve alkolsüz içeceklerde TÜFE yıllık yüzde 37,12 oranında arttı.

AĞIRLIKLI HARCAAMA GRUPLARINDAKİ ARTIŞLAR

Yıllık değişimlerde en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun artış oranları şöyle oldu; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59 ve konutta yüzde 68,63 artış kaydedildi. Bu ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 şeklinde gerçekleşti. Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25 ve konutta yüzde 2,10 artış görüldü.

ENDİKSTE TEMEL BAŞLIKLARDAKİ DÜŞÜŞ

2025 yılı Mart ayı itibarıyla, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 25’inde düşüş, 5’inde değişim olmadı ve 113 temel başlığın endeksinde artış yaşandı. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi ise, yıllık yüzde 36,99 artış, aylık ise yüzde 1,30 artış kaydetti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç, TÜFE’deki değişim bir önceki aya göre yüzde 1,30 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 ve aynı ayda bir önceki yıla göre yüzde 36,99 arttı.

Yİ-ÜFE’DEKİ ARTIŞLAR

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık olarak yüzde 23,50 artış gösterdi ve aylık yüzde 1,88 oranında yükseldi. Yİ-ÜFE 2025 yılı Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,23 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış yaşadı. İmalat ürünlerinde Yİ-ÜFE yıllık yüzde 23,14 arttı. Sanayi sektörlerinin yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89, imalatta yüzde 23,14, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15, su temininde ise yüzde 58,02 artış olarak gerçekleşti.

Aylık BAŞLICA SEKTÖRLERDEKİ DEĞİŞİMLER

Sanayi sektörlerinin aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52, imalatta yüzde 2,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalış ve su temininde yüzde 2,92 artış oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2,28, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26, enerjide yüzde 1,17 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,53 artış gösterdi.