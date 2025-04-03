Mart Ayı TÜİK Enflasyon Verileri Açıklandı

ENFLASYON RAKAMLARI ÖNEMLİ GÖSTERGELER SUNUYOR

TÜİK verileri doğrultusunda açıklanan Mart ayı enflasyon oranları, memur ve emekli maaşları, kira artış oranları, kredi faiz oranları ve yatırım kararları üzerinde etkili olan önemli bir gösterge konumunda. Bu nedenle “Mart ayı TÜİK verileri ne oldu?” sorusu, ekonomistlerin yanı sıra geniş bir toplum kesimi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki, enflasyon oranında bir artış yaşandı mı? Mart ayında enflasyon ne şekilde gelişti?

AYLIK VE YILLIK ENFLASYON ORANLARI

Mart ayında TÜİK verilerine göre enflasyon, aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,46 oranında yükselirken, yıllık enflasyon oranı %38,10 seviyesine ulaştı. Bu artış, Şubat ayında kaydedilen %39,05’lik yıllık enflasyon oranına göre sınırlı bir azalma kaydetse de, yüksek seviyelerde kalmaya devam eden bir enflasyon tablosu sunuyor. Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış sağlarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 ve bir önceki yılın Mart ayına göre de %23,50 artış göstermiştir. On iki aylık ortalamalara göre ise %35,23’lük bir artış kaydedildi.

Ana harcama grupları içerisinde gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,12 artış yaşanırken, ulaştırmada %21,59 ve konutta %68,63 oranında artış gerçekleşti. Bu ilgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,51, ulaştırmada %3,65 ve konutta %9,47 şeklinde belirlendi. Aylık değişimler incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,94 artış, ulaştırmada %0,25 artış, konutta ise %2,10 artış gözlemlendi. Bu ani değişimlerin ilgili ana gruplara etkileri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,23, ulaştırmada %0,04 ve konutta %0,33 olarak kaydedildi.

ENDKSTEKİ TEMEL BAŞLIKLARDAKİ DEĞİŞİMLER

Mart 2025 itibarıyla endekste yer alan 143 temel başlıktan 25’inin endeksinde düşüş yaşanırken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlıkta ise artış gözlemlendi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,30 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,99 ve on iki aylık ortalamalara göre ise %50,56 artış göstermiştir.