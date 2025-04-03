Mart Ayı TÜİK Verileri Açıklandı

TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI

Ekonomik göstergelere ilgi duyanlar için “TÜİK verileri açıklandı! Mart ayı TÜİK verileri ne oldu?” sorusu, sadece teknik bir bilgi olmaktan öte, günlük hayatla bağlantılı bir gerçektir. Mart ayına ait TÜFE ve Yİ-ÜFE rakamları, enflasyonla mücadelede hangi adımların atılabileceği konusunda ipuçları sunuyor. Peki, Mart ayı TÜİK verileri neler içeriyor?

ENFLASYON ORANLARINDAKİ DEĞİŞİM

Mart ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 2,46 seviyesine çıktığı, yıllık bazda ise yüzde 38,1’e gerilediği görülüyor. Yİ-ÜFE (2003=100) verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,88 artış yaşandı. Bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,23 artış kaydedildi.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDEKİ YILLIK DEĞİŞİMLER

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimler dikkat çekici. Madencilik ve taş ocakçılığında %30,89 artış, imalatta %23,14 artış, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında %21,15 artış ve su temininde %58,02 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarındaki yıllık değişimler ise şöyle sıralanıyor: Ara mallarında %19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında %32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,89 artış, enerjide %16,98 artış ve sermaye mallarında %23,14 artış ortaya çıktı.