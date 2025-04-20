Mart Ayı Yağışları Türkiye’de Düşük

MART AYI YAĞIŞLARI GÜNCEL DURUMU

Türkiye genelinde bu yıl mart ayında toplam yağış miktarı 28,8 milimetre olarak kaydedildi. Bu değer, son 35 yılın en düşük seviyesine işaret ediyor. Bölgesel veriler incelendiğinde Ege Bölgesi’nde 65 mm, Marmara Bölgesi’nde 39 mm, İç Anadolu Bölgesi’nde 35 mm ve Karadeniz Bölgesi’nde son 32 yılın en düşük yağış miktarı gözlemlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, 2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu’na göre Türkiye genelindeki mart ayı yağışı, hem normali hem de geçen yılın aynı dönemine göre oldukça düşük seviyelerde kaldı. 1991-2020 yılları arasında ortalaması 61,2 mm olan yağışlar, 2024 yılı mart ayında 69,5 mm, bu yıl ise 28,8 mm olarak ölçüldü. Bu durumda, yağışlarda normaline göre yüzde 53 ve geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 59 azalma oldu.

REGİYONAL FARKLILIKLAR

Mart ayı yağışlarına bakıldığında İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya’nın doğu bölgelerinde normallere göre yüzde 80’den fazla bir azalma görüldü. Bunun yanı sıra, Erzincan ve Erzurum’un kuzey kesimlerinde ise yüzde 40’ın üzerinde bir artış tespit edildi. Genel olarak tüm bölgeler, hem normal seviyelerin hem de geçen yılın yağış miktarlarının altında kalırken, en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi’nde yaşandı.

ANKARA’DA EN AZ YAĞIŞ

İl bazında yapılan ölçümlerde, en az yağış 5,1 mm ile Ankara’da kaydedilirken, normal seviyenin en fazla azaldığı yer ise yüzde 91 ile Manisa oldu. En fazla yağışı ise 89,2 mm ile Tunceli aldı. Ayrıca, Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Van, Kırşehir, Balıkesir, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Bartın, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde de son 35 yılın en düşük mart ayı yağışları kaydedildi.

GÜNLÜK YAĞIŞ SAYILARI

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 6,4 gün yağış görüldü. 1991-2020 döneminin normali olan 11,3 gün ile kıyaslandığında yağışlı gün sayısı Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Bingöl çevrelerinde 15-20 gün aralığında seyretti. Ancak İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Eskişehir gibi bölgelerde bu rakam yer yer 1 güne kadar düştü. Marmara Bölgesi’nde mart ayı yağışı 25,7 mm iken, normali 66,1 mm ve 2024 yılı mart ayı yağışı 63 mm olarak belirlendi. Yağışlarda normaline göre yüzde 61 ve 2024 yılı verilerine göre yüzde 59 azalma gerçekleşti. Ege Bölgesi’nde mart ayı yağışı 13,7 mm, Akdeniz Bölgesi’nde ise 21,4 mm olarak kaydedildi. Bu bölgelerde de normaline göre büyük azalmalar yaşandı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGESİ VERİLERİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde mart ayı yağışı 45,9 mm olarak belirlenirken, bu bölgedeki normali 65,8 mm ve 2024 yılı mart ayı yağışı ise 101,2 mm oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise mart ayı yağışı 30,8 mm olarak ölçüldü, normal seviyesi 74,7 mm ve 2024 yılı mart ayı yağışı 111,5 mm idi. Her iki bölgede de normal yağış seviyelerine göre önemli düşüşler gözlemlendi.