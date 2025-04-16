Mart Ayında 110 Bin 795 Konut Satıldı

MART AYINDA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde mart ayında toplam 110 bin 795 konut satışı gerçekleşti. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1’lik bir artış gösteriyor. Konut satış istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. İstanbul, bu ayda 19 bin 820 konut satışı ile en çok konut satan il olarak öne çıktı. Ankara ise 10 bin 203 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, İzmir 7 bin 513 konut satışı ile üçüncü oldu. En az konut satışı gerçekleştirilen iller arasında ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli yer aldı.

YABANCI SATIŞLARINDA ANTALYA ÖN PLANA ÇIKTI

Batı Akdeniz bölgesinden Antalya, mart ayında 6 bin 349 konut satışı ile dikkat çekti. Isparta’da 551, Burdur’da ise 217 konut el değiştirdi. Antalya, yabancılara yaptığı 496 konut satışı ile İstanbul’dan sonra en yüksek satış rakamına ulaşarak ikinci il oldu. Ocak-mart döneminde Türkiye genelinde konut satışları ise yüzde 20,1 artarak 335 bin 786’ya ulaştı.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Bu dönemde ipotekli konut satışları, yüzde 87,3 artış ile 51 bin 729’a çıktı. Ancak, yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş görülüyor. Mart ayında toplam bin 574 konut yabancılara satıldı. En fazla satış yapılan iller arasında İstanbul 635, Antalya 496 ve Mersin 141 konut ile öne çıkıyor. Yabancı alıcılar arasında en çok konut satın alan grup ise 275 konutla Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Onları İran ve Ukrayna vatandaşları takip ediyor.