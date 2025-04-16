Mart Ayında 28 Bin 352 Yolcu

ADIYAMAN HAVALİMANI’NDA MART AYI RAKAMLARI

Mart ayında Adıyaman Havalimanı’ndan toplam 28 bin 352 yolcu uçuş gerçekleştirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Mart ayına dair hava yolu ile ilgili uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Adıyaman Havalimanı’ndaki iç hat yolcu trafiği 28 bin 352 olarak belirlendi.

UÇAK TRAFİĞİ VE YÜK TAŞIMACILIĞI

Mart ayında Adıyaman Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 284’e ulaştı. Bunun yanı sıra, yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Mart ayında toplam 189 ton olarak kaydedildi.

2025 YILI İLK ÇEYREK SONUÇLARI

2025 yılının ilk üç aylık döneminde yolcu trafiği toplamda 90 bin 601, uçak trafiği 803 ve yük trafiği ise (kargo, posta ve bagaj) 601 ton olarak gerçekleşti. Adıyaman Havalimanı, bu rakamlarla önemli bir yolcu ve yük taşımacılığı merkezi olma yolunda ilerliyor.