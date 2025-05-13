Mart Ayında Cari İşlemler Hesabı Açık Kaydetti

MART AYI CARİ İŞLEMLER HESABI AÇIK KAYDETTİ

Mart ayında cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon ABD doları açık kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Mart ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri’ni kamuoyuna duyurdu. Bu verilere göre, cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon ABD doları açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.471 milyon ABD doları fazla taşıdı. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.840 milyon ABD doları olarak belirlendi. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 58,1 milyar ABD doları açığa ulaştı.

HİZMETLER DENGESİ POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar ABD doları ve 398 milyon ABD doları fazla verdi. Ancak, birincil gelir dengesi 16,7 milyar ABD doları açık kaydetti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.672 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler şu şekilde kaydedildi: 1.343 milyon ABD doları taşımacılık ve 2.177 milyon ABD doları seyahat.

FINANS HESABI CARİ AÇIK İÇİN KAYNAK SAĞLIYOR

Finans Hesabı 2025 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 13,2 milyar ABD doları, krediler 37,9 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,7 milyar ABD doları katkı sağlarken; net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar ABD doları negatif etki yarattı. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar ABD doları oldu. Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.026 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon ABD doları artış gösterdi. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon ABD doları gayrimenkul alımı yaptığı, yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 149 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği görüldü. Portföy yatırımları Mart ayında 3.551 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

YURT DIŞI YATIRIMLARDA ÇEŞİTLİLİK

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 1.522 milyon ABD doları net satış yaptığı gözlemlendi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon ABD doları net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 1.194 milyon ABD doları ve 428 milyon ABD doları net satış gerçekleştirdi. Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2.830 milyon ABD doları ve 581 milyon ABD doları net kullanım yaptı. Genel Hükümet ise 58 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

MEVDUATLARDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon ABD doları ve 1.829 milyon ABD doları net artışla toplam 2.668 milyon ABD doları net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 15.126 milyon ABD doları net azalış yaşandı.