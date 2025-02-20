Mart Ayında Emekli Promosyon Yarışı Kızışıyor

EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN KRİTİK DÖNEM

Mart ayı, emekli promosyonları açısından önemli bir süreç olacak. Kamu bankalarının promosyonlarını artırması durumunda, özel bankalar, 20 bin TL’yi geçen ödemeleri daha da yükseltebilir. Bankalar, yalnızca nakit ödemelerle sınırlı kalmıyor, ayrıca düşük faizli krediler, ek bonuslar ve ücretsiz havale gibi avantajlar da sunuyor. Emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekmeyi hedefleyen bankalar, en yüksek promosyonu sunabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde bulunuyor.

BANKALAR HANGİ PROMOSYONLARI SUNUYOR?

Peki, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor? Promosyon tutarlarının ne zaman artacağı da merak konusu. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi taraflarına çekebilmek için nakit ödemelerin yanı sıra avantajlı kredi faiz oranları ve kredi kartı bonusları gibi fırsatları değerlendiriyor. Bayram ikramiyelerinde zam beklentisi olup olmadığı da önemli bir tartışma konusu olarak gündeme geliyor.