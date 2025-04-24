Mart Ayında İkinci El Konut Satışları Düştü

ABD İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

ABD’de ikinci el konut satışları, mart ayında yüzde 5,9 oranında bir gerileme gösterdi ve bu durum piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına dair ikinci el konut satışlarına ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, ülkedeki ikinci el konut satışları, mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak mart ayında aylık bazda yüzde 5,9 düşüşle 4,02 milyon seviyesine geriledi. Bu dönemde piyasada beklenen ikinci el konut satış sayısı ise 4,14 milyon olarak öngörülüyordu.

YILLIK BAZDA DA AZALMA GÖRÜLDÜ

Şubat ayında ikinci el konut satışları yüzde 4,4 artışla 4,27 milyon seviyesine ulaşmıştı. Mart ayında, ikinci el konut satışları yıllık bazda da yüzde 2,4 oranında bir azalma kaydetti. Ülkede aynı dönemde medyan konut fiyatı ise yıllık bazda yüzde 2,7 artarak 403 bin 700 dolara yükseldi ve bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı değeri oldu. Medyan konut fiyatı, böylece art arda 21 ay boyunca yıllık bazda artış göstermeyi başardı.

NAR BAŞEKONOMİSTİNDEN AÇIKLAMA

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yüksek mortgage oranlarının konut satın alımı konusunda zorluklar yarattığını belirterek, “Martta ev alım satımında durgunluk gözlemleniyor” ifadesini kullandı. Bu durum, konut piyasasında daha fazla hareketlilik sağlanması gerektiği gerçeğinin altını çiziyor.