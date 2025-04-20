Mart Ayında Yağışlar 35 Yıl Düşük

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘2025 Yılı Mart Ayı Alansal Yağış Raporu’ verilerine göre, Türkiye genelinde mart ayı yağışı hem normali hem de geçen yılın mart ayı yağışlarının altında kaldı. 1991-2020 yıllarını kapsayan normal yağış miktarı 61,2 mm iken, 2024 yılı mart ayında 69,5 mm, bu yıl ise 28,8 mm olarak kaydedildi. Yağışlarda, normaline göre yüzde 53, geçen yıl mart ayı yağışına göre yüzde 59 azalmanın yaşandığı görüldü. Mart ayı yağışları, 35 yılın en düşük seviyesine indikten sonra, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Adana, Hatay, Kilis çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde normallerine göre yüzde 80’den fazla bir azalma yaşandı. Ancak Erzincan ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde ise yüzde 40’ın üzerinde artış görüldü. Bölge genelinde tüm bölgeler, normalleri ve geçen yılın yağışlarının altında yağış aldı ve normaline göre en fazla azalma yüzde 79 ile Ege Bölgesi’nde gerçekleşti. Ege Bölgesi’nde 65, Marmara Bölgesi’nde 39, İç Anadolu Bölgesi’nde 35, Karadeniz Bölgesi’nde ise son 32 yılın en düşük yağışı kaydedildi.

EN AZ YAĞIŞ ANKARA’DA

İl genelindeki yağışlar arasında en az yağış, 5,1 mm ile Ankara’da gerçekleşti, normaline göre en fazla azalma ise yüzde 91 ile Manisa’da görüldü. En yüksek yağış miktarı ise 89,2 mm ile Tunceli’de görülürken, normaline göre en fazla artış ise yüzde 35 ile Erzincan’da yaşandı. Aksaray, Ankara, Çankırı, Denizli, Hatay, İzmir, Kırıkkale, Manisa, Van, Kırşehir, Balıkesir, Bolu, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Konya, Kütahya, Bartın, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kaydedildi.

MART’TA 6,4 GÜN YAĞMUR YAĞDI

Türkiye genelinde mart ayında ortalama 6,4 gün yağış görüldü. 1991-2020 normali 11,3 gün olan Türkiye’de, yağışlı gün sayıları Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Bingöl çevrelerinde 15-20 gün aralığında gerçekleşti. İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Mersin, Karaman, Adana, Hatay, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale ve Eskişehir çevrelerinde ise yer yer 1 güne kadar düştüğü gözlendi.

MARMARA’DA YÜZDE 61 DÜŞÜŞ KAYDEDİLDİ

Mart ayındaki yağış miktarı Marmara Bölgesi’nde 25,7 mm, normali ise 66,1 mm olarak kaydedildi. 2024 yılına göre ise 63 mm yağış alındı. Bu kapsamda, yağışlardaki azalma normaline göre yüzde 61, 2024 yılında kaydedilen mart ayı yağışlarına göre ise yüzde 59 oldu. Ege Bölgesi’nde mart ayındaki yağış 13,7 mm olarak kaydedildi. Normali 64,5 mm ve 2024 yılı mart ayı yağışı 53 mm olan Ege’de, yağışlarda normaline göre yüzde 79, 2024 yılı mart ayı yağışlarına göre yüzde 74 azalma gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi’nin yağışı 21,4 mm olarak, normali 68,7 mm ve 2024 yılı yağışı 60,2 mm olarak kaydedildi. İç Anadolu Bölgesi’nde ise mart yağışı 16,2 mm oldu. Normali 42,7 mm olan bu bölgede, yağışlardaki azalma normaline göre yüzde 62, 2024 yılı yağışlarına göre yüzde 61 oldu. Karadeniz Bölgesi, 38,5 mm yağış alırken, normaline göre yüzde 36 ve 2024 yılına göre yüzde 40 azalma görüldü. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise 45,9 mm yağış kaydedildi; bu bölgenin normali 65,8 mm, 2024 yılı ise 101,2 mm olarak belirtilmiş. Bu bölgede normaline göre yüzde 30, 2024 yılına göre ise yüzde 55 azalma yaşandı. Son olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mart ayı yağışı 30,8 mm olarak kaydedildi. Normali 74,7 mm ve 2024 yılı yağışı 111,5 mm olan bu bölgede yağışlarda normaline göre yüzde 59, 2024 yılına göre ise yüzde 72 azalma meydana geldi.