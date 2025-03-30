Mart Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Mart ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ediyor. Özellikle kira sözleşmesi yenileyecek kiracılar, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak yapılacak zam oranını öğrenmek adına Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) odaklanıyor. Şubat ayında yayımlanan enflasyon oranı yüzde 2,27 olarak belirlenmişti. Mart ayındaki enflasyonun yönü, özellikle kiracı ve ev sahipleri için büyük önem taşıyor. TÜİK, 2025 yılının Mart ayı enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da paylaşacak. Bu açıklama, Nisan ayı kira artış oranlarının kesinleşeceği tarihi işaret ediyor.

AA Finans tarafından düzenlenen ve 19 ekonomistin katıldığı beklenti anketine göre, Mart ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,87 olarak belirlendi. Ekonomistlerin enflasyon tahminleri ise yüzde 2,15 ile yüzde 3,20 aralığında yer alıyor. Ortalama yüzde 2,87’lik Mart ayı enflasyonu tahmini, yıllık enflasyonun bir önceki ayda kaydedilen yüzde 39,05 seviyesinden yüzde 38,66’ya gerilemesini sağlayabilecek. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini de ortalama olarak yüzde 30,62 olarak kaydedildi. Şubat ayında ise TÜFE’deki aylık değişim oranı yüzde 2,27 olarak açıklanmıştı.

PİYASALARDA BEKLENTİLER DEĞİŞİYOR

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanması, piyasalarda ve halkta ekonomik göstergelere dair daha net bir görünüm oluşturması bekleniyor. Bu nedenle, verilerin yayımlanacağı 3 Nisan tarihine ulaşılması kiracılar ve ev sahipleri için büyük bir önem taşıyor.