Mart Enflasyon Rakamlarını TÜİK Açıkladı

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına yönelik enflasyon verilerini paylaştı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık olarak yüzde 2,46, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 1,88 yükseliş gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 38,10 seviyesine ulaştı. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak belirlenmişti.

ÇEKİRDEK TÜFE’DE GÖZLEMLENEN ARTIŞ

Çekirdek enflasyon olarak adlandırılan enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içki ve tütün ürünleri ile altın hariç TÜFE, Mart ayında yüzde 1,46 oranında bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise bu artış yüzde 34,42 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, yıl sonu için TÜFE’nin yüzde 24 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyor.

Aylık ENFLASYONDA GIDANIN ETKİSİ BÜYÜK

En yüksek etkiye sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri arasında gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94, ulaştırmada yüzde 0,25 ve konutta yüzde 2,10 artış yaşandı. Bu grupların aylık değişime katkısı ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

YILLIK ENFLASYONDA EĞİTİMDEKİ ARTIŞ ÖNE ÇIKIYOR

Yıllık bazda gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12, ulaştırmada yüzde 21,59 ve konutta yüzde 68,63 artış görüldü. Bu grupların yıllık değişime katkısı ise gıda ve alkolsüz içecekler için yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu. Yıllık bazda TÜFE’de en yüksek artış, yüzde 80,42 ile eğitim alanında ölçüldü. TÜFE kapsamındaki 143 temel başlıktan 113’ünde artış, 25’inde düşüş yaşanırken, 5’inde ise değişim gözlemlenmedi.