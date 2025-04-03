Ekonomi

Mart Enflasyonu Bugün Açıklanıyor: TÜFE Tahmini

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ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,87 artış göstereceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin, mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66’ya düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 seviyesine ulaştı.

TÜFE VE Yİ-ÜFE VERİLERİ

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında aylık bazda yüzde 2,27 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 oranında artış sergiledi. Yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 25,21 olarak kaydedildi.

ÖNEMLİ

Ekonomi

TÜFE Mart Ayında Yüzde 2,87 Arttı

Mart ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün duyurulması bekleniyor.
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