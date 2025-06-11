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Martı, AKUT Tarafından Kurtarıldı

MARTI KURTARILDI

Trabzon’da bir apartman boşluğuna girip mahsur kalan bir martı, AKUT ekipleri tarafından kurtarılıyor. Olay, Ortahisar ilçesindeki bir apartmanda gerçekleşiyor. 1 martı, apartmana girerek havalandırma boşluğunda sıkışıyor. Apartman sakinleri, havalandırma boşluğundaki sıkışmış martıyı fark ettiklerinde durumu hemen yetkililere iletiyor.

AKUT EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen AKUT ekipleri, mahsur kalan martıyı kurtarıyor. Ekiplerin başarılı bir şekilde kurtardığı martı, daha sonra sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine teslim ediliyor.

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