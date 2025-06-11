Martı, Apartmanda Mağdur Oldu, Kurtarıldı

TRABZON’DA MAHSUR KALAN MARTI

Trabzon’da bir apartman boşluğuna girerek mahsur kalan martı, AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık kontrolü için Büyükşehir Belediyesi’nin veteriner kliniğine teslim edildi. Olay, Ortahisar ilçesindeki bir apartmanda yaşandı. Bir martı, apartmana girdi ve havalandırma boşluğunda sıkıştı.

APARTMAN SAKİNLERİ DURUMU FARK ETTİ

Apartman sakinleri, havalandırma boşluğunda sıkışan martıyı fark ettiklerinde durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine olay yerine gelen AKUT ekipleri, mahsur kalan martıyı güvenli bir şekilde kurtardı. Ekiplerin gösterdiği hızlı müdahale sonucunda martı, sağlık durumu için gerekli kontrollerin yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait veteriner kliniğine gönderildi.