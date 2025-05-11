Martılar, İnci Kefallerini Avlıyorken Göçte

MARTILARIN GÖÇÜ VE AVLANMA MÜCADELESİ

Van Gölü Havzası’nda bulunan martılar, üreme süreci için suyun akışına karşı yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerini avlayıp besleniyor. Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında gölden akarsulara doğru göç ediyor. Tuzlu ve sodalı su ortamından tatlı sulara geçiş yapmak için, akarsulara ulaşmak amacıyla karşılarına çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan bu balıklar, her yıl bu dönemde etkileyici bir görsel şölen sunuyor.

GÖÇ YOLCULUĞUNDA MARTILARIN ROLÜ

Balık göçünün yoğun olduğu Muradiye ilçesindeki akarsulara akın eden martılar, bu süreçte inci kefallerini avlayarak besin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu süreçte, fotoğraf meraklıları martıların dokuz balık yakalama mücadelesini görüntülemeye çalışıyor. Muradiye Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkların tatlı sulara göç yolculuğunun daha önce başladığını dile getirdi.

AV YASAĞI VE KORUMA ÇALIŞMALARI

Av yasağı döneminde balıkların korunması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Altunkaynak, “Ekiplerimiz kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Yasak başladığından bu yana 2,5 ton ölü, 1 ton da canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı yakalanan balıklar suya geri bırakıldı. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz. Şu an balıkların göçü devam ediyor. Ekiplerimiz de sürekli sahada” şeklinde ifadelerde bulundu.

GÖRSEL ŞÖLENİ FOTOĞRAFLAMAK

Doğa fotoğrafçısı Yasemin Doğanay, “Tatlı sulara göç eden inci kefallerini fotoğraflamak için geldik. Martılar ve inci kefallerinin mücadelesi, görsel şölen sunuyor. Balığın göç ettiği tatlı suları gezerek güzel fotoğraflar yakalamaya çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara var” diye belirtti.