Martta Doğal Gaz Tarifesi Sabit Kaldı

NATURAL GAS TARIFFS ANNOUNCED FOR MARCH

BOTAŞ’ın resmi web sayfasında yayımlanan güncel tarife cetveline göre, mart ayında geçerli olacak mesken ve sanayi aboneleri için doğal gaz tarifeleri ile elektrik üretim amaçlı tarifelerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. BOTAŞ, konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatını, 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak belirledi. Ekmek üreticileri için bu fiyatın biraz daha yüksek olduğu ve 1000 metreküp doğal gazın 8 bin 549 lira olacağı ifade edildi. Elektrik üretimi içinse 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı. Doğal gaz fiyat tarifeleri her ay hesaplanıyor.

BOTAŞ’ın internet sayfasında yayınlanan açıklamada, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” ifadesine yer verildi. Bu bilgi, Türkiye’nin enerji maliyetleri açısından Avrupa’daki konumunu vurguluyor.